Taideterapian käyttö yleistyy – Kela korvaa tietyin kriteerein vain musiikki- ja kuvataideterapiaa

Taideterapian käyttö on yleistynyt Suomessa jo pitkään siitä huolimatta, että monet syyt edelleen jarruttavat sen laajempaa käyttöönottoa, kertoo musiikkiterapian professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta.

Esimerkiksi musiikkiterapiaa Kela korvaa Erkkilän mukaan nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuspsykoterapiana 25 ikävuoteen asti sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, ja suuri osa näistäkin asiakkaista on lapsia ja nuoria.

Erkkilän mukaan mikään taideterapian muoto ei ole saanut Suomessa virallista ammattinimikettä Valviran ylläpitämässä terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä. Kela on kuitenkin määritellyt hyväksymänsä musiikki- ja kuvataideterapiakoulutukset, joita pääsee opiskelemaan vain asianmukaisella pohjakoulutuksella – Kelan korvaamana taideterapiaa tarjoavat siis vain osaavat ammattilaiset.

– Ammattinimikkeen puuttuminen on todellinen ongelma, ja on vaikea ymmärtää, miksi sitä ei voida antaa – etenkin, kun taideterapia-alan koulutus- ja tutkimustoiminta on Suomessa yleisesti ottaen erittäin korkeatasoista, Erkkilä harmittelee.