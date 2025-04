PSG teki historiaa – jäätävä ennätys kasvoi entisestään

Paris Saint-Germain varmisti lauantaina ennätyksellisen 13. jalkapallon Ligue 1 -mestaruutensa kuusi ottelua ennen kauden päätöstä, kun se voitti Angersin 1–0-lukemin kotikentällään.

PSG, joka ei ole hävinnyt kauden aikana ainuttakaan sarjapeliä, olisi tarvinnut ottelusta vain pisteen mestaruuden sinetöimiseksi. Désiré Douén maali käynnisti kuitenkin pariisilaisten riemujuhlat Parc des Princesin auringossa.

PSG:n päävalmentaja Luis Enriquea heiteltiin päätösvihellyksen jälkeen ilmaan, kun pelaajat tanssivat yhdessä keskiympyrässä.

– Tavoitteena on pelata houkuttelevaa jalkapalloa ja voittaa pokaaleja. Koko kauden ajan tämä joukkue on osoittanut jotain. Se, että muut jalkapallofanit, jotka eivät edes ole PSG-faneja, pitävät pelityylistämme, on meille valtava kunnia, Enrique totesi.

Parc des Princesillä oli tunnelma kohdillaan.

Kyseessä oli PSG:n 11. Ranskan mestaruus sen jälkeen, kun seura siirtyi qatarilaisomistukseen vuonna 2011. Kaksi aiempaa mestaruutta tulivat vuosina 1986 ja 1994.

Edellisen 13 vuoden aikana vain Monaco (2016-17) ja Lille (2020-21) ovat onnistuneet päihittämään PSG:n mestaruustaistossa. Toiseksi eniten Ranskan mestaruuksia ovat voittaneet Marseille ja Saint-Etienne, joilla on kummallakin kymppi kasassa.

Vaikka PSG varmistikin jo mestaruutensa, tavoittelee se edelleen pokaaleja niin Euroopassa kuin kotimaassaan. PSG kohtaa Mestarien liigan puolivälierissä Aston Villan ja ensimmäinen osaottelu pelataan keskiviikkona Pariisissa. PSG kohtaa myös vielä Reimsin Ranskan cupin finaalissa.