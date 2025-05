Poikkeusjärjestelyt Pariisissa ja Milanossa – nostaako PSG vihdoin Mestarien liigan pystiä?

Bayern Münchenin 75 000 katsojaa vetävä kotistadion on tänä iltana loppuunmyyty, vaikka jalkapallon saksalaisjätti on jo kesälomalla. Paris Saint-Germain ja Inter iskevät yhteen Münchenissä jalkapallon miesten Mestarien liigan loppuottelussa, jossa PSG jahtaa ensimmäistä ja Inter toista Mestarien liigan voittoaan.

Vaikka pallo pyörii satojen kilometrien päässä Milanosta tai Pariisista, täyttyvät mukavaan tahtiin myös Interin kotistadion San Siro ja PSG:n kotistadion Parc des Princes. Viimeksi mainitulle on arvioitu saapuvan noin 40 000 katsojaa, jotka seuraavat ottelua jättiscreeneiltä. Myös San Sirolle odotetaan kymmeniätuhansia katsojia.

Etenkin Pariisissa poliisi on tiedottanut massiivisista turvatoimista ympäri kaupunkia ja varautunut järjestyshäiriöihin etenkin Parc des Princesin ja Champs Elyseen ympäristössä.

PSG on pelannut Mestarien liigan loppuottelussa aiemmin vain kerran ja hävisi vuonna 2020 Bayern Münchenille 0–1.

Luis Enrique valmensi Barcelonan Mestarien liigan voittoon 2015 ja yrittää toistaa tempun PSG:ssä, jota hän on luotsannut kaksi vuotta.

– Suurin motivaationi on tehdä historiaa Pariisille ja antaa kaupungille sekä seuralle jotain juhlittavaa, Enrique kertoi.

Inter hävisi kaksi vuotta sitten Manchester Citylle 0–1 mutta voitti loppuottelussa Bayern Münchenin 2–0 vuonna 2010. Lisäksi Interillä on Mestarien liigan edeltäjän, Euroopan cupin voitot vuosilta 1964 ja 1965.

Hullut vuodet ovat takana

Vastakkain on kaksi historialtaan täysin erilaista joukkuetta. Inter kuuluu Euroopan perinteisiin suurseuroihin ja on rakentanut menestystään yleensä maltillisesti, mutta PSG on kunnostautunut 2010-luvun alusta riskialttiina tähtisikermien kokoajana. Supertähdet Kylian Mbappe, Neymar tai Lionel Messi eivät onnistuneet johdattamaan PSG:tä menestykseen Mestarien liigassa, vaikka Ranskassa joukkue on hallinnut vuodesta toiseen.

Hulluimpien vuosien jälkeen pelaajahankinnat ovat maltillistuneet.

– On ollut loistavia aikoja ja vaikeita aikoja, mutta nyt meillä on mahtava mahdollisuus tehdä jotain merkittävää ja seurahistoriaa, kapteeni Marquinhos kertoi perjantaina.

Brasilialaispuolustaja edustaa PSG:ssä jatkuvuutta ja on edustanut seuraa vuodesta 2013. Vikkeläkinttuinen Ousmane Dembele pelaa PSG:ssä uransa parasta jalkapalloa, ja myös maalivahti Gianluigi Donnarumma on loistanut tällä kaudella.

Inter on sisuuntunut kahden vuoden takaisesta finaalitappiosta.

– Manchester Cityä vastaan pelasimme huippuluokan ottelun, mutta emme voittaneet. Marginaalit ovat pienet tällaisissa otteluissa, mutta yritämme tuoda pokaalin kotiin. Se on kaikkien meidän unelma, Interin keskikenttäpelaaja Nicolo Barella sanoi.

Inter on Mestarien liigan edellinen italialaisvoittaja, mutta edellinen ranskalaisvoittaja on Marseille Mestarien liigan avauskaudelta 1992–93.