PSG-tähti löi erikoisen vedon Mestarien liigan finaaliin – "Tupla tai kuitti"

Paris Saint-Germainin tähtihyökkääjä Ousmane Dembele voi nousta tuplavoittajaksi lauantai-iltana, kun hänen joukkueensa kohtaa Inter Milanin Mestarien liigan finaalissa Münchenissä.

Dembele, 28, toivoo ensisijaisesti tekevänsä historiaa PSG:n kanssa. Pariisin suurseura ei ole koskaan aiemmin voittanut Mestarien liigaa ja edennyt vasta toista kertaa historiassa kilpailun loppuotteluun.

Mestarien liigan finaali PSG–Inter lauantaina kello 22.00 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Studio käynnistyy MTV Katsomossa jo kello 21.00 ja MTV3:lla kello 21.30.

Lisätäkseen panoksia Münchenin suurnäytökseen, on hän lyönyt erikoisen vedon lapsuudenystävänsä Moustapha Diattan kanssa, joka valmistaa työkseen luksuskelloja ja omistaa kelloliikkeen.

– He löivät kauden alussa vetoa, että jos Dembele tekee 30 maalia, hän voi mennä kauppaan ja valita haluamansa kellot itselleen lahjaksi, paljasti ranskalaistoimittaja Julien Laurens BBC:n Match of the Day -podcastissa.

– Se näytti pitkään mahdottomalta. Hän ei ole koskaan päässyt 30 maaliin millään kaudella urallaan.

Dembele on kuitenkin ollut ilmiömäisessä vireessä tällä kaudella ja maalannut 33 kertaa 48 ottelussa.

PSG:n supertähti päättikin korottaa panoksia ennen Mestarien liigan -finaalia.

– Kyse oli isoista, kalliista kelloista. Kahdesta. Mutta Dembele on peluri. Hän sanoi, että se on tupla tai kuitti, Laurens jatkoi.

– Eli jos PSG voittaa Mestarien liigan finaalissa ja Dembele tekee maalin, hän saa itselleen neljä kelloa, eikä kahta. Joten Ousmane, sinun aikasi on koittanut.

Diatta paljasti hiljattain The Athleticin haastattelussa, että lapsuudenystävät tapasivat jo 5-vuotiaina. Hän on aina ollut vakuuttunut siitä, että Barcelonan entinen laitahyökkääjä menestyisi urallaan.

– Ousmanella oli aina pallo hänen kanssaan. Ja hänellä oli lahja. Hän osasi jo ampua molemmilla jaloilla ja hänen kykynsä kuljettaa oli vaistomaista. Tulokset ovat olleet aika uskomattomia, Diatta sanoi.

Dembeleä pidetään tällä hetkellä yhtenä ennakkosuosikkina Ballon d'Orin voittajaksi. Jos PSG onnistuu kellistämään Inter Milanin lauantai-iltana, ovat todennäköisyydet entistä korkeammat.

Luis Enriquen luotsaama PSG on voittanut tällä kaudella myös Ranskan liigan, Ranskan cupin ja Ranskan supercupin.