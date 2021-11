PSG:lle kova isku: Lionel Messi sivuun

PSG:hen kovan kohun myötä kesällä espanjalaisesta Barcelonasta tulleella Messillä, 34, on reisi- ja polvivaivaa. Hän tuli avauspuoliajan jälkeen vaihtoon PSG:n perjantaisessa Ranskan liigan pelissä Lilleä vastaan, mutta PSG-valmentaja Mauricio Pochettino arveli tuolloin Messin olevan pelikuntoinen Leipzigissä.

Messi on aiemmin tällä kaudella huilannut loukkaantumisen takia kaksi ottelua. Hänen otteensa PSG:ssä eivät oikein ole häikäisseet, mutta kaksi viikkoa sitten hän nosti PSG:n 3–2-voittoon Leipzigistä Pariisissa kahdella maalillaan. PSG on kolmen kierroksen jälkeen lohkokärjessä seitsemällä pisteellään, Manchester City on pisteen päässä.