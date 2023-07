Protuleireille enemmän tulijoita kuin paikkoja: "Ilmoittautuminen oli tukossa ja mikään ei toiminut"

– Ylipäätään kehityskulku heijastuu yhteiskunnasta. Esimerkiksi elämänkatsomustiedon opiskelu on lisääntynyt, hän lisää.

Leirejä järjestetään tänä vuonna lähes 60, ja paikkoja on vajaa tuhat.

Leiriläisiä ympäri Suomea

Leirien ilmoittautumiset menivät lopulta päivässä täyteen. Yksi leireille onnistuneesti ilmoittautuneista on helsinkiläinen Lassi Eskonlahti , joka kävi protuleirin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Hän valitsi protuleirin rippileirin sijaan, koska hän ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, ja oli kuullut isoveljeltään leiristä.

Eskonlahti kävi protuleirin muutaman tuttavansa kanssa. Pari muutakin kaveria yritti päästä leirille, mutta he eivät mahtuneet mukaan. Eskonlahti kuvailee leiriä kuitenkin mukavaksi kokemukseksi.

Eroavaisuuksia leireillä on uskonnollisten lähtökohtien lisäksi siinä, että protuleireille tullaan eri puolelta Suomea. Protu ei ole samoilla tavoin sidoksissa omaan asuinalueeseen, kuten seurakunta on. Se auttaa Koiviston mukaan irrottautumaan niistä rooleista ja asetelmista, mitä omassa arjessa tai omassa koulussa on voinut itselleen ottaa.