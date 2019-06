Selkeä enemmistö nuorista käy yhä rippikoulun – ilmastohuoli painaa aiempaa useamman mieltä

Viime vuonna tehdyssä valtakunnallisessa kyselyssä yli 70 prosenttia rippileiriläisistä ja lähes 90 prosenttia isosista koki ympäristön suojelemiseen liittyvät asiat tärkeiksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen sanookin, että ilmastoteema on merkittävä rippikouluissa.

Pulkkinen kertoo, että yksi uuden, vuoden 2017 rippikoulusuunnitelman tavoitteista on, että nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Tätä perustellaan muun muassa kirkon opin mukaisesti, että ihmisillä on vastuu luomakunnasta. Pulkkisen mukaan leirien ilmastokeskustelussa olennaista on myös toivon näkökulma ja pohdinta siitä, mitä jokainen voi tehdä.