Kokaiinipuhelut auttavaan puhelimeen tuplaantuneet tänä kesänä

Kesäisin alkoholinkulutus ja huumeiden käyttö lisääntyvät. Auttavan puhelimen kokaiiniin liittyvät puhelut ovat tuplaantuneet.

Tänä kesänä kokaiiniin liittyvät puhelut Päihdeneuvontaan ovat tuplaantuneet, kertoo Ehyt ry tiedotteessa.

Järjestön mukaan puheluiden määrä johtunee siitä, että kokaiinia käytetään runsaasti kesätapahtumissa.

– Eräänä elokuuna jätevesitutkimuksissa huomattiin valtava määrä kokaiinia Tampereen seudulla. Kävi ilmi, että paikkakunnalla oli juuri silloin isot festivaalit, järjestö kertoo tiedotteessa.

Myös tuoreemmat ilmiöt, kuten alfa-PVP:n eli peukun ja ilokaasun lisääntynyt käyttö, ovat kuuluneet puheluissa tänä vuonna.

– Vielä kaksi vuotta sitten peukusta ei puhuttu juuri lainkaan, mutta nyt Päihdeneuvontaan tulevissa huumausaineaiheisista puheluista jo joka kymmenes käsittelee sitä.

Järjestön mukaan tänä kesänä Päihdeneuvonnasta tukea hakeneista viidennes on ollut 18–29-vuotias, kun vielä vuonna 2021 nuoria soittajia oli vain 12 prosenttia.

Yöpäivystys uhattuna

Päihdeneuvonta on auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Tänä kesänä nuorista soittajista 40 prosenttia on ottanutkin yhteyttä nimenomaan yöaikaan.

Päihdeneuvonnan yöpäivystys on kuitenkin uhattuna.

Hallitus on päättänyt leikata 140 miljoonaa euroa sote-järjestöjen rahoituksesta, joka on yli kolmasosa koko sektorin avustuksista.

Myös hyvinvointialueiden mielenterveys- ja päihdepalveluita on karsittu, järjestö muistuttaa.

– Tämä saattaa olla viimeinen kesä, jolloin meillä on mahdollista ylläpitää 24/7 neuvontaa.

– Se on tosi sääli, varsinkin kun samaan aikaan päihteiden saatavuus on helpottunut, Päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg sanoo tiedotteessa.