Kirkko pohtii luopumista kahden kummin politiikasta seurakuntalaisia piinaavan kummipulan vuoksi

Kummi-sana on käännöslaina venäjän kielestä, mutta termin taustalla on latinankielinen sana sponsor – tukija. Kummin tehtävä onkin olla lapsen ja vanhempien tukena erilaisissa elämäntilanteissa.

Kummien määrällä ei ole ylärajaa, mutta vähintään kaksi konfirmoitua ja luterilaiseen kirkkoon kuuluvaa tarvitaan. Jos lapselle halutaan vain yksi kummi, siihen tarvitaan kirkkoherran lupa.

Uusien kummien lisääminen on mahdollista poikkeustapauksissa. Päätöksen tästäkin tekee kirkkoherra.

Kummeiksi voidaan valita myös muiden lapsikasteen hyväksyvien kristillisten kirkkojen jäseniä.

Kummiutta ei voi vaihtaa eikä ottaa pois kastetilaisuuden jälkeen.

Joka vuoden kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään valtakunnallista kummipäivää.