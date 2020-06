Poikkeusolot eivät ole vaikuttaneet nuorten halukkuuteen osallistua rippikouluihin: "Leireillä on tehty joitain muutoksia"

Rippikoulujen järjestäminen onnistuu yhdistämällä etäopetusta, päiväopetusta sekä leirijaksoja. Osa leireistä järjestetään vasta syksyn ja talven aikana.

– Poikkeusolojen aikana kehitetyt etäopetuksen toimintatavat voivat näkyä rippikoulujen toiminnassa tulevinakin vuosina, arvelee Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden asiantuntija Jari Pulkkinen.

Etäyhteyksien järjestämisessä on Pulkkisen mukaan jouduttu miettimään, miten rippikoulukokemukseen kuuluvat osallisuus ja yhteisöllisyys voisivat toteutua myös etärippikouluun osallistuvien nuorten kohdalla.

Jyväskylässä etärippikouluja

Esimerkiksi Jyväskylän seurakunnassa on päädytty järjestämään kesän aikana kolme etäyhteyksiin perustuvaa rippikoulua ja useita päivärippikouluja.

– Myös etäripareilla on panostettu siihen, että nuoret saavat tutustua toisiinsa ja saavat yhteisen kokemuksen riparista. Tällä viikolla järjestettävät etäleirit aloitettiin yhteisellä hartaudella kirkossa, jossa jokaiselle leiriläiselle oli varattu oma penkkirivi.

– Myös tehtävissä on panostettu siihen, että nuoret pääsevät liikkumaan ulkona ja tutustumaan seurakuntaan. Esimerkiksi tänään aiheena on luominen, ja nuorten tehtävänä on liikkua luonnossa ja pohtia luomakunnan varjelemista ja omia ekotekojaan ääniraamatun kanssa, etäleiriltä tavoitettu Jyväskylän seurakunnan rippikouluvastaava Ville von Gross kertoo.

Von Grossin mukaan nuorten kanssa keskusteleminen on etäyhteyksien avulla ollut tasa-arvoista ja helppoa.

– Tavallisesti isossa ryhmässä osa nuorista saa paljon huomiota ja hiljaisemmat, tunnolliset nuoret voivat jäädä vähän sivuun. Etäyhteyksien avulla olemme muiden työntekijöiden kanssa käyneet jo hyviä ja syvällisiä keskusteluja nuorten kanssa heidän ajatuksistaan, unelmistaan ja odotuksistaan tulevaisuuden suhteen. Tulevina vuosina etäpäiviä voisi hyödyntää esimerkiksi tällaisen keskusteluyhteyden luomiseen nuorten kanssa, von Gross pohtii.

Etärippikouluun osallistuu Jyväskylän seurakunnassa kesän aikana yli sata nuorta. Seurakuntien normaalissa leirimuodossa järjestettävät rippileirit on kesän ajalta siirretty syksylle ja talvelle.

Etäopetusta ja leirijaksoja

Kirkkohallituksen Pulkkisen mukaan seurakunnissa on kevään aikana tehty erilaisia ratkaisuja, jotta rippikoulut saataisiin järjestettyä joko etäyhteyksien avulla, lähiopetuksena tai näitä yhdistellen.

Helsingin seurakuntayhtymässä nuoret voivat osallistua leireille normaalisti 10. kesäkuuta alkaen.

– Leireillä on tehty joitain muutoksia niin, että voimme huolehtia kaikkien osallistujien turvallisuudesta. Esimerkiksi isompia leirejä, joilla osallistujamäärä on yli 50 henkeä, jaetaan kahtia. Näillä leireillä leiriaika on puolet tavallista lyhyempi ja loppuaika leiristä suoritetaan etäyhteyksien avulla, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

Haagan seurakunnan kirkkoherran Heikki Nenosen mukaan valtaosa rippikoululaisista aikoo osallistua leireille normaalisti. Peruutuksia on Nenosen mukaan tullut vain yksittäisiltä leiriläisiltä.

– Näiden nuorten kohdalla voidaan sopia päivärippikoulusta, joka järjestetään myöhemmin kesällä, Nenonen kertoo.

Riskiryhmäläiset mietityttävät

Etäopetuksen ja lähijaksojen yhdistäminen on tänä kesänä seurakunnissa yleinen tapa järjestää rippikouluopetus. Esimerkiksi Kuopion seurakuntayhtymässä on kaikilla leireillä päätetty yhdistää päiväopetus ja lyhyempi leirijakso.

– Halusimme tarjota kaikille nuorille tasa-arvoisesti samanlaisen kokemuksen rippikoulusta. Tästä johtuen kaikkiin leireihin kuuluu viisi päivää lähiopetusta sekä kolme päivää kestävä leirijakso. Näin nuoren leirikokemukseen ei vaikuta se, osallistuuko hän leirille alku- vai loppukesästä, kertoo seurakuntapastori Sanna Mertanen Kuopion seurakuntayhtymästä.

Varautuminen poikkeusoloihin tulevana kesänä aloitettiin Mertasen mukaan seurakuntayhtymässä jo heti poikkeusolojen alkaessa maaliskuun alussa. Huhtikuun aikana leirivaihtoehtoja selvitettiin soittamalla leiriläisten huoltajille ja selvittämällä esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien nuorten ajatuksia.

Riskiryhmien asema on mietityttänyt myös Oulun seurakuntayhtymässä, jossa tulevat rippikoulut toteutetaan leirien sijaan 4–6 päivän mittaisina päivärippikouluina. Riskiryhmäläisten on Oulussa mahdollista osallistua etärippikouluun. Pienryhmärippikoulut ja kehitysvammaisten rippikoulut on siirretty myöhempään ajankohtaan.