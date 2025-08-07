Asiantuntija kertoo, miksi ja milloin suomalaislasten uimataito romahti

Heinäkuussa hukkui enemmän ihmisiä Suomessa kuin vuosiin. Asiantuntijan mukaan on myönteinen asia, että erityisesti lasten ja nuorten uimataidosta keskustellaan nyt enemmän.

2020-luvulla on vuosittain hukkunut Suomessa keskimäärin noin neljä alle 15-vuotiasta lasta. Ennakkotilastojen mukaan alaikäisiä on tänä vuonna hukkunut seitsemän.

Erityisesti lyhyen ajan sisällä heinäkuussa sattuneet tapaukset ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua lasten uimataidosta.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen toteaa, että SUH on ilmaissut huoltaan lasten uimataidosta jo muutamien vuosien ajan.

– Toki ikävää sinänsä, että tämänkaltaiset tapahtumat ovat niitä, jotka johdattivat tähän keskusteluun siitä, mitä tarpeita on ja mitä asialle voidaan tehdä, Heinonen sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Heinonen toteaa yleisellä tasolla, että nuorten uimataito on viime vuosina heikentynyt.

– Kyllä siinä on selvästi tapahtunut notkahdusta.

Myös tänä kesänä uimataidolla olisi ehkä vältytty joiltakin hukkumistapauksilta.

– Pientä huolta meillä herättää, vaikka tämä onkin vain yksittäinen vuosi.

Laskua merkittävästi

SUH on tutkinut suomalaisten lasten ja nuorten uimataitoa viimeksi vuonna 2022. Tuolloin 55 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti osaavansa uida.

Edellinen uimataitotutkimus toteutettiin vuonna 2016. Tuolloin vastaava prosentti oli 76 prosenttia.

SUH määrittelee uimataidon seuraavasti: ”Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen.”

Kuudessa vuodessa uimataito siis romahti. Miten se on mahdollista?

– Paljon on puhuttu liikkumattomuudesta ja siitä, miten vapaa-ajan vietto on muuttunut. Käydäänkö perheiden kesken esimerkiksi yhtä paljon uimassa?

Uimataito vaihtelee myös eri alueiden välillä merkittävästi. Vain osassa kunnista uinnin opetukseen laitetaan nykyisin riittävästi resursseja.

– Toinen kysymys on koulujen uinnin opetuksen määrä. Niissä kunnissa, missä se on järjestelmällistä ja sitä tehdään riittävästi, on paremmat uimataitoprosentit.

Yhdeksi tekijäksi Heinonen mainitsee korona-ajan.

– Tietyt ikäryhmät ovat jääneet ehkä paitsi (opetuksesta). Se saattaa olla, että se nyt näkyy tässä, että 10–15-vuotiailla on heikompi uimataito kuin aiemmin.

Miksi lasten hukkumiset ovat lisääntyneet? Katso koko Heinosen haastattelu artikkelin videolta.