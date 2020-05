Professorit arvioivat, että immuniteetti koronavirusta vastaan voi kestää jopa muutaman vuoden – aiempi sairastelu näyttäisi suojaavan vakavalta taudilta

Varmennetun koronavirustartunnan on saanut Suomessa noin 6 500 henkilöä. Näillä henkilöillä pitäisi siis tällä hetkellä olla jonkinlainen immuniteetti koronavirusta vastaan.

Karoliinisen instituutin immunologian professorin Matti Sällbergin mukaan se on varmaa, että koronavirukseen kehittyy vahvempi vastustuskyky kuin esimerkiksi hepatiitti-C:hen.

– Hepatiitti-C on muuntautumiskykyisin virus, jonka tunnemme. Vastustuskykymme sitä kohtaan on olematon. Virus on voinut olla ihmisellä kymmenen vuotta, sen jälkeen parantunut ja sitten ihminen sairastuu taas uudestaan, Sällberg selittää.