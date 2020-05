Professori lyö tiskiin rankan laskelman: Koronatoimien kustannus on yli 0,5 miljoonaa euroa per säästynyt elinvuosi – "Lockdownissa ei ole mitään järkeä"

Miten elinvuosia lasketaan? Terveystaloustieteessä on kehitetty useita menetelmiä elinvuosien laskentaan ja arviointiin. Mikään niistä ei ole täsmällinen, mutta on kuitenkin parempi kuin arvaus. Odotettavissa oleva elinikä voidaan arvioida väestötietojen perusteella. Suomessa eliniän odote vastasyntyneellä miehellä on 78 ja naisella 84. Eliniän odote täsmentyy iän myötä. 60 vuotta täyttäneillä miehillä keskimäärin on 22 ja naisilla 27 vuotta jäljelläa . Jos joku kuolee ennen aikojaan, eliniän odotteen ja todellisen kuoliniän erotusta kutsutaan menetetyiksi elinvuosiksi (Potential Years of Life Lost, PYLL). Säästyneet elinvuodet. Jos henkilön odotettavissa oleva elinikä voidaan arvioida, voidaan todeta, miten monta elinvuotta jokin kuolemalta pelastanut toimenpide säästää. Laatukorjatut elinvuodet. Elinvuosi on tylppä mittari, koska elämä terveenä on erilaista kuin vuodepotilaana. Ihmisen terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan skaalalla 0,1–1. Lukema kerrottuna säästyneillä elinvuosilla antaa laatukorjatut elinvuodet (Quality-adjusted Life Years, QUALY). Esimerkki. Olen 62-vuotias ja minulla on laskennallisesti 20 elinvuotta jäljellä. Sairastun koronaan kuolettavan ankarasti, mutta tehohoito pelastaa henkeni. Viruksen seurauksena kuitenkin hapenottokykyni ja sen myötä toimeliaisuuteni kärsii siinä määrin, että elämänlaatuni saa arvon 0,8. Täten QUALY-lukuni 20 x 0,8 = 16.