Korona-potilaan pelastetun elinvuoden hinta liikkuu miljoonissa euroissa – HUS-lääkäri: "Jos talous sukeltaa, erityisesti heikko-osaiset joutuvat kärsimään"

– Varmasti kyse on hyvin korkeista summista, varmasti miljoonista. Se tiedetään vasta jälkikäteen, mutta tällä hetkellä se toki näyttää hyvin korkealta, johtuen siitä, että tämä on erityisesti ikäihmisiä rasittava tauti, arvioi professori, HUS:n osastonylilääkäri Tomi Mikkola.

Professori lyö tiskiin rankan laskelman: Koronatoimien kustannus on yli 0,5 miljoonaa euroa per säästynyt elinvuosi. Katso video:

"Iäkkäillä ei kovin montaa laatupainotettua elinvuotta ole"

– Todennäköisesti puhutaan siitä huolimatta miljoonista, jos se bruttokansantuote tippuu 5-10 prosenttia. Se mediaani keski-ikä meilläkin on pitkälti yli 80, niin silloinhan näitä laatupainotettuja elinvuosia on hyvin vähän, joita me ikään kuin suojellaan. Jos tauti olisi sellainen, että tässä kuolisi nuoria, niin tilanne olisi ihan toisenlainen.

Huoli sairaanhoidosta

– Varmasti tämä on suurempi kuin tyypillinen kausi-influenssa. Toisaalta pitää myös muistaa, että meillä kuolee paljon ihmisiä kroonisiin sairauksiin. Se on tietysti oma riskinsä, kun herkästi muut sairaudet jäävät vähemmälle huomiolle ja usein jopa hoitamatta.

– Me ei tällä hetkellä tiedetä, kuinka paljon kuolleita lopulta tulee eikä tiedetä sitäkään, kuinka paljon talous tulee sukeltamaan. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kun puhutaan julkisesta sairaanhoidosta, niin talous ei ole siitä erillinen. Jos talous sukeltaa, niin julkisessa terveydenhuollossa erityisesti heikko-osaiset ovat niitä, jotka eniten joutuvat kärsimään.

"Lockdown on ollut järkevää"

– Lockdown on varmasti ollut järkevää, jotta me olemme saaneet pysäytettyä ja saatu aikaa varustautuaksemme siihen, mitä on tulossa. Mutta me emme voi loputtomiin vain odottaa ja jättää muu tekemättä.