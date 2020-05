Emeritusprofessori kritisoi hurjaa laskelmaa koronatoimien hyödyistä: "Jos laumasuojaa ei synny sairastamalla eikä rokottamalla, seurauksia yhteiskunnalle voi vain arvailla"

Aalto-yliopiston Paul Lillrankin mukaan tehdyt rajoitukset näkyvät niin, että yhden pelastetun elinvuoden hinta on peräti puolesta miljoonasta miljoonaan euroa.

– Korkealle arvostamani professori Paul Lillrank esittää laskelman koronakriisin kustannuksista suhteutettuna säästyneisiin elinvuosiin ja laatupainotettuihin elinvuosiin eli QALYihin. Hän päätyy tulokseen, että hinta olisi noin 0,5 miljoonaa euroa per säästetty elinvuosi, josta vedetään johtopäätös, että yhteiskunnan sulkemisella epidemian vuoksi ei ole mitään järkeä.

"Suomessa vasara ja tanssi -strategia"

– Ilmaisu on peräisin amerikkalaiselta Tomas Pueyolta.

"Ruotsissa "antaa mennä" -strategia"

Ryynäsen mukaan on kyseenalaista, mitä kaikkia kustannuksia laskelmassa voidaan ylipäätänsä ottaa huomioon.

– Pitäisi vertailla yhteiskunnan täyssulun kustannuksia esimerkiksi Ruotsin malliin, joka on melkein antaa mennä -strategia. Lisäksi on tämä hybridistrategia, jolla on omat kustannuksensa ja omat pelastetut henkilöt ja laatupainotteiset elinvuotensa. Osa kustannuksista syntyy joka tapauksessa ja syntyisi myös silloin kun Suomi olisi kokonaan taudin ulkopuolella.