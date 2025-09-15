Mies puukotti kuoliaaksi isänsä, joka oli tunnettu emeritusprofessori, ja haavoitti pahoin äitiään.

Vihdissä viime vuonna professori-isänsä kuoliaaksi puukottanut ja äitiään haavoittanut mies oli tekohetkellä syyntakeeton, katsoo Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. Maanantaina annetun tuomion mukaan mies syyllistyi murhaan ja tapon yritykseen.

Koska mies oli syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekoaan, hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. 28-vuotias mies on määrätty tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon.

Väkivallanteot tapahtuivat uhrien kotona Vihdin Ojakkalassa viime vuoden elokuussa. Syyttäjän mukaan mies murhasi isänsä puukottamalla tätä vähintään 14 kertaa.

69-vuotias isä oli tekniikan alalla työskennellyt tunnettu emeritusprofessori.

Teot tapahtuivat uhrien kotona viime vuoden elokuussa.

Syytetty aloitti väkivallan yllättäen elokuisena iltana. Syytetyn äiti havahtui miehensä avunhuutoon ja meni tämän luo. Sen jälkeen syytetty löi äitiään nyrkillä kasvoihin sekä veitsellä ylävartaloon ja pään alueelle.

Sitten syytetty lähti isänsä perään. Isä oli onnistunut pakenemaan ulos, mutta hän kuoli puukotusvammoihin naapuritalon terassilla.

Elokuun väkivallanteon lisäksi mies tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä, joka kohdistui hänen tuttavaansa viime vuoden toukokuussa. Mies oli syyntakeeton myös tämän teon aikaan.

Kaikki kannattivat mielentilatutkimusta

Käräjäoikeus antoi asiassa tammikuussa välituomion, jossa se katsoi miehen toimineen syyttäjän kuvaamilla tavoilla. Samalla tuomiolla mies määrättiin mielentilatutkimukseen, mitä hän oli itse pyytänyt. Myös syyttäjä ja asianomistajat katsoivat, että se oli tarpeen. Mielentilatutkimus valmistui heinäkuussa.

STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä.

