Poika surmasi professori-isänsä Ojakkalassa – yritti tappaa myös äitinsä

Äiti on tällä hetkellä sairaalassa. Länsi-Uudenmaan poliisi taas vaatii poikaa vangittavaksi torstaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Poika on myöntänyt teon kuulusteluissa, poliisi kertoi. Vihdin Ojakkalassa surmansa sai Aalto-yliopiston emeritusprofessori Raimo Antero Kantola .

27-vuotiaalla pojalla on aiempaa rikoshistoriaa. Hän on ollut vastaajana rikosasiassa useita kertoja vuodesta 2016 asti. Miehen tilillä on muun muassa tuomiot pahoinpitelystä, ryöstöstä, ryöstön yrityksestä ja kahdesta näpistyksestä.