Prinssi Williamin soittolista yllättää: "Se tuo mieleen muistoja äidistäni"

Prinssi William avasi soittolistansa sisältöä sekä iloisia muistoja joulun vietosta kuninkaallisen perheen kanssa, vieraillessaan Apple Fitness+ Time to Walk -jaksossa. William pyrkii osallistumisellaan sarjaan rohkaisemaan ihmisiä liikkumaan mielenterveytensä hyväksi, kertoo Hello Magazine .

– Minulla on voimakkaita muistoja tänne kävelystä, isoisäni käveli niin nopeasti, että meidän kaikkien välillä oli valtavia aukkoja ja välejä ja me yritimme perällä pysyä perässä pienillä jaloillamme, William muistelee.

/All Over Press

/All Over Press

Prinssin soittolistan helmet

Prinsessa Dianasta muistuttava kappale on Harper's Bazaarin mukaan Tina Turnerin The Best.

– Kun olin nuorempi, Harry ja minä opiskelimme sisäoppilaitoksessa. Äitini soitti kaikenlaisia kappaleita viedäkseen pois ahdistuksemme kouluun palaamisesta. Yksi kappaleista, jonka muistan isosti ja joka on pysynyt mukanani kaiken tämän ajan ja josta yhä edelleen salaa vähän nautin, on Tina Turnerin "The Best". Istuessa auton takapenkillä lauleskellen, se tuntui aidolta perhehetkeltä. Äitini ajoi laulaen samalla kurkku suorana, William muistelee.