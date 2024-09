Prinsessa Catherinella ja kuningatar Camillalla on yhteinen harrastus – jota suomalaisetkin rakastavat

Prinsessa Catherinella , 42, ja kuningatar Camillalla , 77, on tiettävästi varsin hyvät ja lämpimät välit. Kaksikko jakaa innostuksen useisiin yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin, kuten taiteisiin sekä kirjallisuuteen. Lisäksi heillä on lähteiden mukaan yksi yhteinen harrastus.

Catherine on tunnettu siitä, että hän on monipuolisen liikunnan ystävä. Yksi hänen tiettävästi suosimistaan lajeistaan on uiminen. Sekä Catherine että Camilla ovat kertoneet rakastavansa erityisesti kylmässä vedessä uimista – suomalaisittain siis peräti avannossa käymistä.