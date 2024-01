MTV:n viihdetoimitus suosittelee – nämä sarjat vakuuttivat vuonna 2023

MTV Uutisten viihdetoimittajat keräsivät tähän artikkeliin viime vuonna katsomiaan sarjoja, jotka ansaitsevat katselusuosituksen. Aloita uusi vuosi näiden sarjasuositusten parissa!

Poromafia, MTV Katsomo

Poromafia on mustan huumorin sävyttämä pohjoisen rikossaaga, jonka ytimessä on arktisia bisneksiä ja loputtomia erämaita hallitsevan perheen sisäinen valtataistelu. Pääosissa nähdään Samuli Edelmann, Aake Kalliala, Mikael Persbrandt, Anna-Maija Tuokko ja Rea Mauranen.

Pohjoisen matriarkkaa esittävä Mauranen jättää jälkeensä perinnön, jolla suvun maat jaetaan perheen kesken. Testamentit kuitenkin repivät perheen hajalle haudattujen salaisuuksien noustessa päivänvaloon.

Sarjassa on kansainvälisen meiningin tuntua, ja mieleen tulee väistämättä esimerkiksi suosittu sarja Sons of Anarchy.

Musta valo, MTV Katsomo

Tiivistunnelmaisessa Musta valo -trillerissä rikostutkija Anna Valli (Maria Sid) alkaa tutkia kaupungin pelätyimmän rikollispomon ja ex-rakastajansa (Tommi Korpela) pojan katoamista. Sidin puolisoa näyttelee sarjassa Samuli Edelmann.

Sid ja Edelmann näyttelevät saumattomasti yhteen, ja sarja pitää otteessaan loppuun saakka.

Kaikki anteeksi, Elisa Viihde / Ruutu+

Kaikki anteeksi on kurkkua kuristavan ahdistava ja raadollisen rehellinen draamasarja lähisuhdeväkivallasta. Neliosainen sarja pohjautuu Laura Mannisen samannimiseen romaaniin, joka kuvaa peittelemättömästi väkivaltaisen suhteen kaaren alusta loppuun.

Sarja kertoo Vilmasta (Iida-Maria Heinonen), joka ihastuu hurmaavaan, herkkään ja kaikin puolin täydelliseen Mikkoon (Joonas Saartamo). Alussa kaikki menee hyvin, mutta pikkuhiljaa Mikon todellinen persoonallisuus alkaa paljastua ja kaikki muuttuu.

Kaikki anteeksi on aito kuvaus lähisuhdeväkivallan varjossa elämisestä ja siitä irtipääsemisestä. Sekä Heinonen että Saartamo käsittelevät äärimmäisen vaikeaa aihetta sen vaatimalla herkkyydellä.

Pohjolan laki, kausi 2, Ruutu+

Pohjolan laki -sarjassa Matti Pohjola (Lauri Tilkanen) on urakiidossa perinteikkäässä ja isossa Bensonin asianajotoimistossa, jossa myös hänen vaimonsa Eeva Benson (Iida-Maria Heinonen) on osakkaana. Matti on ehdolla nousemaan perheyrityksen johtoon, ja kaikki on pedattu kruununprinssin valtaannousua varten, kun tragedia lähipiirissä sysää Matin tekemään radikaalin päätöksen ja siirtymään pienempään lakitoimistoon.

Tarkoitus on ollut päästä pois oravanpyörästä, mutta Matin ainoa mukaansa ottama oikeustapaus alkaa paljastua rikosjutuksi, joka asettaa koko Bensonin perheen totuudet uuteen valoon. Pian panoksena ei olekaan vain oikeusjuttu ja päämiesten kohtalot, vaan perheyrityksen sekä Matin ja Eevan yhteisen elämän tulevaisuus.

Sarjan toisella tuotantokaudella sukelletaan syvemmälle asianajaja Matti Pohjolan (Tilkanen) elämään ja menneisyyden synkkään salaisuuteen.

Muissa rooleissa nähdään myös Anu Sinisalo, Pertti Sveholm, Johannes Holopainen ja Marketta Tikkanen.

As the Crow Flies, Netflix

Turkkilaisessa As the Crow Flies -sarjassa nuori Aslı Tuna (Miray Daner) keplottelee tiensä kokeneen uutisankkurin Lale Kıranin (Birce Akalay) suositun ajankohtaisohjelman tekijätiimiin mukaan, mutta joutuu pian kohtaamaan pimeän puolen kunnianhimosta, kateudesta ja halusta tulla nähdyksi.

Juoni on virkistävän erilainen, eikä vastaavaa ole tullut eteen.

Sarja on julkaistu vuonna 2022, mutta se on tullut nähtäville Netflixiin vuonna 2023.

Painkiller, Netflix

Painkiller-draamasarjassa puidaan Yhdysvaltojen opioidikriisin syitä ja seurauksia seuraamalla kriisin aiheuttajia, uhreja ja totuutta etsivää tutkijaa. Tositapahtumiin perustuvan sarjan pääosissa ovat Matthew Broderick, Orange Is the New Black -sarjastakin tuttu Uzo Aduba ja Taylor Kitsch.

Painkiller näyttää karulla tavalla, miten opioidiriippuvuus vaikuttaa ihmiseen, hänen läheisiinsä ja koko ympärillä olevaan yhteiskuntaan.

Black Mirror, 6. kausi, Netflix

Brittiläinen scifi-antologiasarja Black Mirror sai kesäkuussa kauan odotettua jatkoa, kun Netflix-suoratoistopalvelussa julkaistiin sarjan kuudes tuotantokausi. Kausi koostuu viidestä jaksosta, joissa jokaisessa kerrotaan Black Mirrorille ominaiseen tapaan oma erillinen tarinansa.

Kuudetta Black Mirror -kautta tähdittävät muun muassa näyttelijät Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes ja Salma Hayek.

Kausi on muutoin erinomainen, mutta sen neljäs jakso Mazey Day on erikoinen ja irrallinen, eikä se tunnu välittävän tyypillistä Black Mirror -tunnelmaa.

The Crown, Netflix

Kansainväliseen huippusuosioon noussut The Crown tuli päätökseensä joulukuussa kuudennen ja viimeisen tuotantokautensa myötä. Sarjassa seurataan dramatisoidusti brittikuninkaallisten sekä kuningatar Elisabetin elämää pääosin hänen valtakautensa aikana aina vuoteen 2005 asti.

Viimeisen tuotantokauden ensimmäisellä puolikkaalla käsitellään prinsessa Dianan elämän viimeisiä vuosia ja toisella puolestaan aikaa prinsessan kuolemaan johtaneen auto-onnettomuuden jälkeen.

Kehuja The Crown saa jälleen kerran näyttelijävalinnoistaan. Kaudella loistavat erityisesti Imelda Staunton kuningatar Elisabetina, Dominic West prinssi Charlesina, Elizabeth Debicki prinsessa Dianana, Jonathan Pryce prinssi Philipina sekä Ed McVey nuorena prinssi Williamina.

Kuitenkin nuoren prinssi Harryn roolitus ihmetyttää, sillä näyttelijä Luther Fordilla ja Harrylla on ulkonäöllisesti yhteistä ainoastaan hiusten väri. Myös nuoren Harryn ja tämän pahankurisen käytöksen kuvaus sarjassa muutenkin tuntuu paikka paikoin jopa hieman armottomalta.

Kuten aiemmillakin kausilla, osa historiallisten tapahtumien kuvauksista on hieman pitkäveteistä, mutta toisaalta esimerkiksi jakso, joka käsittelee Elisabetin siskon prinsessa Margaretin (Lesley Manville) elämän loppua ja kuolemaa, saa kyynelkanavat aukeamaan.

Everything Now, Netflix

Everything Now -brittisarjassa 16-vuotias lontoolainen Mia (Sophie Wilde) palaa kotiin kuntoutuskeskuksesta, jossa oli syömishäiriön takia. Oltuaan poissa muutamia kuukausia Mia kokee jääneensä jälkeen muista monissa teini-ikäisten asioissa, joita parhaimmat ystävät ovat toteuttaneet urakalla. Mialle koostetaan bucket list asioista, joita hän alkaa ystäviensä avustuksella saavuttaa.

Sarja on äärimmäisen hyvin tehty ja siinä katsoja saa ihastella niin lontoolaisen lähiön urbaania elämää, värikkäästi ja persoonallisesti pukeutuvia hahmoja kuin heidän tukeaan ja rakkauttaan toisiaan kohtaan – vaikka tilanteet kärjistyvät välillä toden teolla.

Everything Now ei ole kuitenkaan helpointa katsottavaa, sillä vaikka Mia on päässyt kotiin kuntoutuksesta, on syömishäiriö yhä osa hänen sekä hänen läheistensä elämää. Aihetta on kuvattu realistisesti, mutta kuitenkin kunnioittavasti.

Monimuotoisuudellaan vakuuttavassa sarjassa kuvataan myös kauniilla tavalla kasvavien nuorten mielissä painavia teemoja, kuten esimerkiksi seksuaalisuutta ja sen kirjoa.

Beckham, Netflix

Maailman kuuluisimpiin jalkapalloilijoihin kuuluvan brittiläisen David Beckhamin elämää ja uraa valotetaan neliosaisessa dokumenttisarjassa Beckham. Ääneen pääsevät Beckhamin itsensä lisäksi puoliso Victoria Beckham, vanhemmat sekä lukuisat hänen uransa varrella mukana olleet jalkapallokuuluisuudet.

Sarja on mielenkiintoista katsottavaa myös sellaiselle, joka ei välttämättä jalkapallosta niinkään välitä tai ole tarkemmin tietoinen Davidin uran käänteistä. Monille voikin tulla yllätyksenä, millaisen tapahtumaketjun päätteeksi David joutui aikoinaan koko Ison-Britannian sylkykupiksi – ollessaan yhä yksi saarivaltion lahjakkaimpia jalkapalloilijoita.

Dokumentti esittelee vuonna 2013 jalkapallokentiltä eläköityneen, järjestelmällisyyttä rakastavan Beckhamin tämän kotiympäristössä. Sarjan myötä somehitiksi nousivat myös huvittavat kohtaukset, joissa 26 vuotta yhdessä olleet David ja Victoria kettuilevat toisilleen.

David myös kommentoi sarjassa ensimmäistä kertaa kohuväitteitä, joiden mukaan hän olisi ollut uskoton vaimolleen 2000-luvun alussa.

Blue Lights – Belfastin poliisit, Yle Areena

Rankan rehellinen draamasarja sijoittuu Pohjois-Irlannin Belfastiin ja kuvaa kolmen poliisikokelaan ensiaskeleita ammatissaan. Alaa vaihtanut Grace (Sian Brooke) sekä nuoret Annie (Katherine Devlin) ja Tommy (Nathan Braniff) ovat vastavalmistuneita konstaapeleja, joita ajetaan sisään vanhemman työparin opastuksella.

Tulokkaita koetellaan kaikin keinoin sekä omassa organisaatiossa että kentällä. Vanhemmat konstaapelit ovat jo tottuneet maan tapaan, mutta uudet kokelaat ravistelevat kaltereita tavalla, jolla saattaa olla traagisia seurauksia.

Tämä on kaikille brittipoliisisarjojen rakastajille! Juonenkäänteet ja hyvin käsikirjoitetut henkilöhahmot pitävät otteessaan loppuun saakka.

Aivan tavallinen perhe, Netflix

Täydelliseltä vaikuttavan Sandellin perheen maailma ajautuu myllerrykseen, kun järkyttävä murha todistaa heidän olevan valmiita epätoivoisiinkin siirtoihin suojellakseen toisiaan.

Aivan tavallinen perhe -sarjan pääosissa nähdään Stella Sandellina Alexandra Karlsson Tyrefors, tämän Ulrika-äitinä Lo Kauppi ja Adam-isänä Björn Bengtsson. Murhatuksi tulevaa Stellan miesystävää näyttelee Kristian Fandango Sundgren.