Prinssi Harry muisti pukeutumisellaan kaatuneitten muistopäivää.
Prinssi Harry ja herttuatar Meghan juhlivat monien nimekkäiden kutsuvieraiden joukossa lauantaina 8. marraskuuta Kris Jennerin 70-vuotissyntymäpäiviä, jotka järjestettiin miljardööri Jeff Bezosin kartanolla Beverly Hillsissä, kertoo People.
Juhlissa oli James Bond -teema, ja pariskunta oli pukeutunut sen mukaisesti. Meghanilla oli yllään musta, pitkähihainen ja korkeakauluksinen paita yhdistettynä mustaan hameeseen, jossa oli korkea halkio.
Harry puolestaan oli valinnut ylleen smokin sekä kaulaansa rusetin. Smokkia koristi kuninkaallisiin viittaava yksityiskohta, nimittäin napinlävessä oli punainen unikko.