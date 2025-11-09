Juuri nyt Avaa

Juhlissa oli James Bond -teema, ja pariskunta oli pukeutunut sen mukaisesti. Meghanilla oli yllään musta, pitkähihainen ja korkeakauluksinen paita yhdistettynä mustaan hameeseen, jossa oli korkea halkio.

Harry ja Meghan vs. brittihovi -saaga jatkuu – kenen uskottavuus on eniten koetuksella?

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan bilettivät Kris Jennerin ökyjuhlissa – Harryn asussa kuninkaallisiin viittaava yksityiskohta, jonka Meghan jätti kotiin

Kukka symboloi Isossa-Britanniassa ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistopäivää, eli kaatuneitten muistopäivää, jota vietetään 11. marraskuuta. Brittikuninkaalliset ottavat perinteisesti hyvin aktiivisesti sekä näyttävästi osaa muistopäivän juhlallisuuksiin sekä jumalanpalveluksiin.

Harrya ja Meghania ei kyseisissä juhlinnoissa ole moneen vuoteen nähty, sillä he vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuoden 2020 alussa eivätkä ole sittemmin ottaneet osaa vastaaviin muodollisuuksiin.