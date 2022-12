Prinssi Harrylta rajuja paljastuksia brittihovin kulisseista: William raivosi ja Charles valehteli Megxit-keskustelussa

– Mutta kun pääsin sinne, minulle annettiin viisi vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli, että on kokonaan mukana, ei muutosta. Viides oli, että on kokonaan ulkona. Valitsin tapaamisessa vaihtoehdon kolme, puoliksi mukana, puoliksi ulkona. Meillä olisi omat työpaikkamme, mutta tekisimme myös työtä kuningattaren tukemiseksi, Harry kertoi.

– Se loi tämän kiilan minun ja veljeni välille. Hän on nyt instituution puolella. Ja osani siitä saan minäkin, ymmärrän. Se on hänen perintönsä, joka on häneen jossain määrin jo juurtunut, että on osittain hänen vastuullaan​, että instituutio selviää ja jatkaa olemistaan, Harry sanoi.