Prinsessa Catherine loisti Pyhän Patrickin päivän paraatissa vuoden tauon jälkeen

Prinsessa Catherine osallistui tapansa mukaisesti Pyhän Patrickin päivän paraatiin Lontoossa 17. maaliskuuta. Viime vuonna hän joutui jättämään juhlallisuudet väliin terveyshaasteidensa takia.

Prinsessa Catherine palasi Pyhän Patrickin päivän paraatin pariin tyylikkäänä 17. maaliskuuta. Vuonna 2024 juhlallisuudet jäivät häneltä väliin, kun hän toipui tammikuisesta vatsaleikkauksestaan.

Prinsessa Catherine oli pukeutunut vihreään lähes päästä varpaisiin.

Paraati järjestettiin Wellingtonin kasarmilla Westminsterissä, Lontoossa.

Hän oli pukeutunut klassisesti ja teemaan sopivasti tummanvihreään, Alexander McQueenin räätälöityyn takkiin, joka on viimeksi nähty hänen yllään Bostonissa marraskuussa 2022. Päässään hänellä oli niin ikään vihreä huopahattu, jossa oli kukkayksityiskohtia.

Takkia koristivat Irlannin kaartin apilanmuotoinen rintakoru sekä tuoreet apilat.

Awon Golding for Lock & Co.:n tekemä hattu oli Catherinella edellisen kerran vuonna 2019 samassa paraatissa.

Hänellä oli jalassaan mokkanahkaiset, polvipituiset saappaat ja vihreät, Kiki McDonough’n suunnittelemat turmaliini-timanttikorvakorut. Catherine viimeisteli asunsa Irlannin kaartin rintakorulla, joka on apilanmuotoinen, sekä apiloilla, joita myös vartijat kiinnittävät asuihinsa.

Turmaliini-timanttikorvakorut kruunasivat asun.

Catherine on perinteisesti valinnut aina ylleen vihreää Pyhän Patrickin päivän juhlallisuuksissa, sillä se on väri, joka liittyy kaikista läheisimmin irlantilaiseen juhlapäivään.

Prinsessa Catherine nautti Pyhän Patrickin päivän perinteiden mukaisesti myös Guinness-olutta.

Ainoa kerta, kun Catherine luopui tärkeänä juhlapäivänä vihreästä kokonaan, oli vuonna 2015, jolloin hänellä oli yllään kastanjanruskea villakreppitakki. Sen tyyliä oli muutettu hänen raskautensa vuoksi, sillä hän odotti prinsessa Charlottea.

Prinsessa Catherine nimitettiin Irlannin kaartin everstiksi vuonna 2022, kun kuningas Charles sekoitti useita kuninkaallisia rooleja uudelleen kuningatar Elisabetin kuoltua syyskuussa 2022. Catherine kertoi sotilaille vuoden 2023 Pyhän Patrickin päivän paraatissa, että on todellinen kunnia olla heidän everstinsä.

– Olen täällä kuunnellakseni teitä, tukeakseni teitä ja puolustaakseni teitä kaikessa, mitä teette – tämä on vastuu, jota en ota kevyesti, hän sanoi tuolloin puheessaan.

