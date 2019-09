Prinssi Andrewia vaaditaan todistajanaitioon – yksi miljonääri Epsteinia syyttäneistä naisista sanoo, että hänet pakotettiin seksiin prinssin kanssa: "Hän oli hyväksikäyttäjä"

Giuffre on vuonna 2011 kertonut Epsteinin värvänneen hänet 15-vuotiaana ja painostanut seksiin prinssi Andrewin ja hänen seuralaistensa kanssa rahaa vastaan.

Hän sanoi tuolloin lausunnossaan, että prinssi "tietää totuuden" Epsteinin alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä, ja on vaatinut häntä todistajanaitioon.

Maxwell on rikkaan mediakustantaja Robert Maxwellin tytär. Häntä on syytetty avunannosta Epsteinin hyväksikäyttöön. Maxwell on kiistänyt väitteet.