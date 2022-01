Tämä kaikki tiedetään prinssi Andrew'n kohuoikeudenkäynnistä – yksi skenaario erityisen tuhoisa koko kuningasperheelle: "Tätä halutaan välttää viimeiseen asti"

Britannian kuningashuoneella on käynyt melkoinen kuhina viime vuodet seksuaalirikoksista syytetyn prinssi Andrew'n vuoksi . Prinssin kohu liittyy edesmenneen kohuliikemies Jeffrey Epsteinin seksiringin ja ihmiskaupan pyörittämiseen.

– Aika katastrofaalinen (tilanne). Ei tässä voittajia ole. Pahinta on se, että mitä pidempään tämä jatkuu, sen tuskaisemmaksi menee. Andrew ei ole ollut kuningashuoneen suosituimpia jäseniä, Jaatinen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kyseinen kohu on erityisen ikävä myös ajoitukseltaan, sillä kyseessä on kuningatar Elisabetin juhlavuosi. Monarki on ollut vallan kahvassa jo 70 vuoden ajan, mutta prinssi Andrew'n kohu vetää huomion pois kuningattaren hienosta juhlavuodesta.