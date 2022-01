Prinsessa Dianan klassikkokoru muunneltiin herttuatar Camillalle sopivaksi – arvo kipusi yli 100 000 puntaan

Cornwallin herttuatar Camilla omistaa tunnetusti lukuisia koruharvinaisuuksia mukaan lukien hänen omat perhekalleutensa ja henkilökohtaiset ​​lahjat, joita hän on aviomieheltään prinssi Charlesilta vuosien mittaan saanut. Kokoelmassa on kuitenkin yksi koru, johon Camilla on erityisen tykästynyt ja joka on nähty hänen yllään useaan otteeseen.