Prinsessa Charlotte perii Dianan ikonisen tiaran – "Hän on hyvin tietoinen siitä, että on prinsessa"

Kyseessä on Dianan suvun tiara, The Spencer Tiara, jota Diana piti muun muassa omissa häissään.

Good to know -julkaisun saamien sisäpiiritietojen mukaan, Charlotte saisi ensimmäisenä naispuolisena lapsenlapsena valita perintökoruista mieleisensä ensimmäisenä. Charlotte on prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen toiseksi vanhin lapsi. Dianan toiseksi vanhin pojantytär on prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin tytär Lilibet.

William tiedustellut tiaraa alustavasti Charlottelle

Vaikka Dianan veljellä on omiakin lapsia, he olisivat ilmeisesti sopineet Williamin kanssa, että tiara menisi kuitenkin juuri vanhimmalle pojantyttärelle.

– Charlotte tietää kaiken isoäidistään Dianasta – onhan Diana myös hänen toinen nimensä. Hän on nähnyt myös kuvia Dianasta tiara päässään. Charlotte on hyvin tietoinen siitä, että hän on prinsessa, hänellä on jo muovisia tiaroita ja mekkoja pukuleikkeihin. Se on hyvin suloista, lähde paljastaa.