Prinsessa Catherine asteli julkisuuteen ensi kertaa heinäkuun jälkeen – historiallisen räväkkä tyylimuutos häkellyttää

Prinsessa Catherine teki kuninkaallisen elämänsä suurimman tyylimuutoksen.
Prinssi William ja prinsessa Catherine palasivat torstaina 4. syyskuuta kesälomaltaan kuninkaallisiin edustustehtäviinsä, jotka pariskunta aloitti vierailemalla Natural History Museumissa Lontoossa.
Vierailulla Catherine vei huomion asialla, josta oltiin saatu vihiä jo aiemmin: uudella hiusvärillään. Prinsessa on värjännyt hiuksensa kesän aikana vaaleammiksi, ja lisäksi kutrit ulottuivat pitkälle Catherinen selkään asti.
Kyseessä on sekä vaaleimmat että pisimmät hiukset, mitä Catherinella on nähty.
Prinsessa Catherine ihastuttaa historiallisen vaaleilla hiuksillaan.STELLA Pictures
Catherinen hiuksia ja niiden tyylimuutoksia seurataan silmä kovana ympäri maailman.STELLA Pictures
Spekulaatiot Catherinen uudesta hiustyylistä lähtivät liikkeelle elokuun lopussa, kun hän ja William lapsineen ikuistettiin ajomatkalla jumalanpalvelukseen Skotlannissa olevan Balmoralin linnan lähettyvillä sijaitsevaan kirkkoon.
Vielä heinäkuun puolivälissä, kun Catherine edusti edellisen kerran julkisuudessa Wimbledonin tennisturnauksessa ennen kesälomaansa, prinsessan hiusväri oli tummempi – kuten hänet on totuttu noin 20 vuoden aikana julkisuudessa näkemään.
Prinssi William ja prinsessa Catherine palasivat kesälomalta kuninkaallisiin työtehtäviinsä 4. syyskuuta.STELLA Pictures
Lue myös: Prinsessa Catherine räväytti uudella hiustyylillä – teki äärimmäisen trenditietoisen valinnan
Toki Catherinella on ollut muutoin erilaisia hiustyylejä. Joskus kuninkaallisella on ollut esimerkiksi raitoja ja vuonna 2023 Catherine ihastutti testaamalla otsatukkaa.
Kuninkaallisten tyylimuutokset, myös pienet sellaiset, keräävät valtavaa kansainvälistä huomiota. Esimerkiksi vuoden 2024 alkusyksyllä maiden rajat ylittävää häkellystä aiheutti puolestaan prinssi Williamin kesäparta.
Peoplen mukaan Catherine lahjoitti anonyymisti hiuksiaan vuonna 2017 Little Princess Trustille, joka teettää lahjoitetuista hiuksista peruukkeja lapsille, jotka ovat menettäneet hiuksensa syöpähoitojen takia.
Catherine sai itse syöpädiagnoosin vuoden 2024 alussa. Kertoessaan diagnoosistaan Catherine kertoi käyvänsä kemoterapiassa. Syksyllä 2024 hovi ilmoitti Catherinen syöpähoitojen päättyneen, ja alkuvuodesta 2025 prinsessan syövän kerrottiin olevan remissiossa.
Tammikuussa Catherine tapasi syöpäpotilaita ja kertoi eräälle naiselle, ettei käyttänyt oman kemoterapiansa aikana kylmähattua, joka voi hillitä hoitomuodosta aiheutuvaa hiustenlähtöä.
Prinsessa Catherine ja prinssi William lapsineen ovat eläneet hiljaiseloa varsin yksityisesti kesän ajan. Pariskunnan lapset prinssi George, 12, prinsessa Charlotte, 10, ja prinssi Louis, 7, aloittivat kouluvuotensa keskiviikkona 3. syyskuuta.
Kuninkaallisen perheen elämässä on edessä suuri muutos, kun vuoden loppuun mennessä he muuttavat uuteen kotiin.