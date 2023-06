Asiantuntija ei usko puheisiin "Putinin kokin" vallankaappausaikeista: "Hän ei ole sotapäällikkö"

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute For the Study of Warin mukaan nationalisti Igor Girkin syytti Jevgeni Prigozhinia Venäjän nykyhallinnon vallankaappauksen suunnittelusta. Prigozhin itse kiisti syytökset tuoreeltaan. Vallankaappausaikeisiin ei usko myöskään suomalainen Wagner-asiantuntija Mikko Räkköläinen.