Pride-viikko huipentuu kulkueeseen – poliisi: "Tässä ei pitäisi kenelläkään olla moitteen sijaa"

Helsinki Priden tapahtuman puheenjohtaja Panu Mäenpään arvion mukaan kulkueeseen odotetaan jopa sataatuhatta osallistujaa. Kulkue täyttää Helsingin katuja puolestapäivästä alkaen. Poliisi muistuttaa, että heillä ja järjestäjätaholla on pitkä kokemus Pride-tapahtumasta.

– Teemahan tässä on aivan loistava yhdenvertaisuus. Tässä ei pitäisi kenelläkään olla moitteen sijaa siitä, etteikö tämä olisi iloinen tapahtuma, ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista sanoo.

Tapahtuman turvallisuus on herättänyt huolta. Poliisi uskoo, että tapahtuma tulee sujumaan rauhallisesti.

– Uhka-arvio on sen tyyppinen, että tähän tapahtumaan ei suoraan ole uhkia tiedossa tapahtumaa koskevana. Kun ihmisiä on näin paljon liikkeellä, saattaa sanallista ilkeyttä ainakin tapahtua. Siitä on jo toistakymmentä vuotta aikaa, kun isommin häirittiin tätä kulkuetta aikanaan. Taisi olla vuosi 2010, kun sellainen kaasuttelu tapahtui.