Epäillyn asianajaja John Christian Elden on kertonut VG-lehdelle miehen kieltäytyneen vastaamasta poliisin kysymyksiin sekä lauantaina että sunnuntaina.

Elden sanoi myös olettavansa, että hänen asiakkaansa joutuu oikeuden määräämään mielentilatutkimukseen.Oslon käräjäoikeuden on määrä päättää epäillyn vangitsemisesta maanantaina.

Miestä epäillään murhasta, murhanyrityksestä ja terroriteoista. Norjan suojelupoliisin (PST) mukaan epäillyllä on yhteyksiä ääri-islamistiseen verkostoon Oslossa.

Lisäksi miehellä on PST:n mukaan ollut mielenterveyteen liittyviä haasteita.Epäilty on iranilaistaustainen Norjan kansalainen, joka on asunut Oslossa.Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi, että miehellä oli ollut yhteyksiä tunnettuun ääri-islamisti Arfan Bhattiin, joka oli äskettäin jakanut sosiaalisessa mediassa kuvan palavasta sateenkaarilipusta ja kehotuksia tappaa homoja.