Kaksi kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa Oslon keskustassa – yksi pidätetty

Kaksi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut vakavasti ampumisessa Norjassa Oslon keskustassa. Poliisin mukaan ampuminen on tapahtunut keskustassa sijaitsevassa baarissa. Uutistoimisto NTB:n toimittajan mukaan ampuminen olisi tapahtunut London Pub -nimisen baarin ulkopuolella.

Twitterissä Oslon poliisi kertoo, että yksi ihminen on otettu kiinni pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi on eristänyt alueen ja silminnäkijöitä on pyydetty kokoontumaan läheiseen hotelliin.