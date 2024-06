Presidentti Stubb kertoo, millaiset poliitikot häntä huolestuttavat – "Kaikki rasismi pitää Suomesta kitkeä"

Viime aikoina yhteiskunnassa on keskusteltu rasistisesti motivoituneesta väkivallasta. Stubb toivoo, että viranomaiset saavat tapahtumat selvitetyksi ja niiden juurisyyt löydettyä.

– Rasismi on väärin, väkivalta on väärin. Niiden yhdistelmä on jotain sellaista, mitä ihminen ei voi ymmärtää, Stubb toteaa.