Eduskunta äänestää ministeri Rydmanin asemasta

Eduskunta keskusteli juhannuksen alla vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden hallitukselle jättämästä välikysymyksestä, joka koski Rydmania. Tänään puoliltapäivin vuorossa on luottamuslauseäänestys.

Puolueiden mukaan Rydman on ministerin asemassa hyökännyt toistuvasti julkisesti mediaa ja hänen toiminnastaan kertoneita naisia vastaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei viime torstaina eduskunnassa ryhtynyt varsinaisesti puolustelemaan Rydmanin toimintaa, vaikka sanoikin, että journalismin sisällöistä tai toimituksissa tehdyistä valinnoista on voitava käydä kriittistä, avointa keskustelua. Orpo kehysti edessä olevan luottamuslauseäänestyksen ennen muuta äänestykseksi hallituksen jatkosta.

Hallituspuolueilta odotetaan tukea Rydmanille

– Kun hallituspuolueiden edustajat tässä salissa antavat tukensa ministeri Rydmanille, he eivät anna tukeaan sille, miten tämä toimii tai on toimimatta yksityiselämässään. He antavat tukensa sille, että hallitus jatkaa työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamisen eteen, Orpo sanoi.