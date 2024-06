Presidentti Stubb perustelee käännytyslakia MTV:lle: Venäjä voi lennättää Suomeen tuhansittain siirtolaisia 24 tunnissa

Ilman poikkeuslakia viranomaisten on vaikea toimia, jos rajan yli tulisi tuhansia siirtolaisia, Stubb sanoo.

Hallitus on perustellut poikkeuslain tarvetta kansallisella turvallisuudella, mutta esimerkiksi perustuslakivaliokunta jätti viime viikon lausunnossaan kokonaan ottamatta kantaa siihen, millä perusteella Suomen kansallinen turvallisuus on vakavasti vaarantunut.

Stubb muistuttaa uutisankkuri Jan Anderssonin haastattelussa, että Venäjä on häikäilemätön.

– Sen lisäksi Venäjä on lennättänyt siirtolaisia, joita he turvapaikanhakijoiksi kutsuvat, Irakista, Jemenistä, Syyriasta ja Etiopiasta. Se tapahtuu noin 48 tunnin sisällä. Silloin meidän tehtävänä suomalaisina päättäjinä ja viranomaisina on pitää huoli siitä, että tämän tyyppinen toiminta lopetetaan.