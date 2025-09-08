Trump: Useita Euroopan johtajia Yhdysvaltoihin alkuviikosta

MTV UUTISET – REUTERS

Trumpin mukaan useita Euroopan johtajia matkustaa Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina, että useat Euroopan johtajat matkustavat Yhdysvaltoihin maanantaina ja tiistaina keskustelemaan Ukrainan sodan lopettamisesta.

Trump ilmoitti aikovansa pian keskustella myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

– Yksittäisiä Eurooppalaisia johtajia on saapumassa maahamme maanantaina tai tiistaina, Trump sanoi.

Trump ei tarkentanut keitä Yhdysvaltoihin on matkustamassa, eikä Valkoinen talo ole kommentoinut asiaa.

Trump myös lisäsi, että ei ole tyytyväinen Ukrainan sodan tilanteeseen, mutta ilmaisi luottamuksensa siihen, että sota ratkeaisi pian.

