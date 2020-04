Presidentti Niinistö MTV:n Uutisextrassa: Koronatestaamista pitäisi lisätä

– Olemme kuulleet senkin, että oireettomiakin ihmisiä on tartunnan kantajina, mikä on tietysti melkoinen haaste, mutta kuitenkin uskoakseni rajallinen haaste.

Suomi on lisännyt testausmääriä ja hallitus pyrkii kolminkertaistamaan testauskapasiteetin nykyisestä noin 2500 testistä päivässä. Näillä testeillä selvitetään, onko testattava saanut nimenomaan koronavirustartunnan. Eri tahot ryhtyvät lähiaikoina tekemään myös vasta-ainetestejä, joilla voidaan jälkikäteen selvittää onko testattavalla jo ollut koronavirusinfektio.

Syntyykö sykähdyttävä jälleenrakennusinto?

– Taakkaa on jaettava ja sitten meidän on hyvin tarkkaan mietittävä, miten me pidämme kaikista huolta.