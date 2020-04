Presidentti Niinistö kovasanaisena MTV:n Uutisextrassa kriisinyrkkijupakasta: "Olen yllättynyt, että jotkut ylläpitävät edelleen vainoharhaista valtapolitiikkaoppia"

"Asian pitäisi olla auringonkirkas"

– Olisin voinut kieltäytyä siitä kertomalla, että se on yksityisarkistoa, johon presidentillä on täysi valta kieltää tai julkaista, mutta kun asia sai tällaisia merkittäviä valtapoliittisia piirteitä, minusta oli aika hyvä, että kaikki näkevät mistä siinä oli kysymys eli valtiosäännön kannalta ei mistään.

Puhemies Vanhaselta moitteet

– Minä en siinä edes antanut neuvoa, vaan esitin tällaisen ajatuksen. On todella merkillistä, jos ajatellaan sillä tavalla, että poliittiset toimijat eivät voisi antaa toisilleen jonkinlaista apua tai miksei suorataan neuvojakin. Minä olen ainakin ollut kiitollinen hyvistä neuvoista aina, Niinistö summaa.

Hallitus torjui kohteliaasti Niinistön kriisinyrkkiehdotuksen. Keskiviikkona hallitus kertoi vahvistavansa tiedonkulkua ja johtamista koronakriisin hoidossa. Hallitus perustaa uuden operaatiokeskuksen valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Niinistö on tyytyväinen hallituksen ratkaisuun, koska ongelmia on ollut esimerkiksi lentokenttien karanteeniohjauksessa. Viime päivinä julkisuudessa on puhuttu paljon myös suojavarusteiden riittävyydestä.