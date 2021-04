Presidentti Niinistö MTV Uutisille: Huoleni on, jatkuuko velkaantuminen koronakriisin jälkeen – kehysriihestä myönteinen havainto

Koronakriisin takia Euroopassa elvytetään miljarditolkulla ja rahat ovat pääsääntöisesti velkaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan siitä, että laaja velkaantuminen jatkuu myös koronakriisin jälkeen.

– Minun huolenaiheeni on se, että kun koronapiikistä selvitään, palataanko sitten siihen, mikä vallitsi ennen koronaa, että kasvusta huolimatta jatkuvasti tarvitaan lisää rahaa ja lisää velkaa. Olemmeko luoneet sellaisen elintason, joka toimii vain sillä tavalla, että rahaa jostain tulee jatkuvasti lisää ja velkaantumista, Niinistö sanoo.

Kornakriisin ongelmien hoitaminen velaksi on ollut Niinistön mielestä tarpeellista.

– Aivan väistämättä korona ajoi velkaantumiseen. Toinen kysymys tietysti on, että kuinka suureen velkaantumiseen. Kymmenellä miljardilla ja miljardilla on kymmenkertainen ero, hän toteaa MTV Uutisille.

Niinistö on moneen kertaan pitkän uransa aikana varoittanut velkaantumiseen liittyvistä riskeistä. Ainakaan tällä kertaa hän ei suuntaa viestiään suoraan kehysriihen kanssa vääntävälle hallitukselle.

Presidentin korviin on sattunut riihestä myös miellyttäviä viestejä.

– Olen havainnut, että riihessä puhutaan myöskin siitä, että miten meidän alijäämäämme kyetään hallitsemaan. Minusta se on nyt pitkään aikaan, kun tällaista keskustelua käydään. Tähän asti on vähän oltu sitä mieltä, että velka on paljon parempi kuin veljenpoika, Niinistö pohtii.