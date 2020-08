Presidentti Niinistö vaitonainen Navalnyin myrkytysepäilyistä, mutta ilmaisi huolensa Valko-Venäjästä: "Vaarallisia merkkejä on ollut ilmoilla"

Presidentin mukaan tapa, jolla mielenosoittajat ovat tyytymättömyyttään osoittaneet, on ollut puhutteleva ja vaikuttava.

– He eivät ole antaneet mitään aihetta aggressioon. Tästäkin syystä väkivallan, pidätysten ja uhkaamisen käyttäminen heitä kohtaan on käsittämätöntä. Toivoa sopii, että tästä eteenpäin löytyy rauhanomainen tie kansallisen vuoropuhelun kautta.

– Keinotekoiset geopoliittiset argumentit eivät Valko-Venäjän tilanteessa ole ratkaisu. Vaarallisia merkkejä niistäkin on ollut ilmoilla.

"Perussopimuksia on venytetty ja tulkittu hyvin luovasti"

Niinistö ei ottanut puheessaan kantaa EU:n elvytyspakettiin sinällään, mutta hän otti hyvin vahvasti kantaa siihen, miten EU:n perussopimuksia on venytetty ja tulkittu hyvin luovasti.

– Kriisitilanteita on kieltämättä usein syntynyt nopeasti. On ollut polttava kiire ja välttämätön tarve. Enkä tässä alkuunkaan arvioi ratkaisujen aineellista sisältöä, en EU-elvytyspaketinkaan osalta. Mutta jokainen hetken uustulkinta on kuitenkin jäänyt elämään. Tulkinnasta onkin tullut sopimus.