Presidentti Biden: "Trumpin kannattajat vievät Yhdysvaltoja taaksepäin"

– Pitkään olemme vakuuttaneet itsellemme, että yhdysvaltalainen demokratia on taattu, mutta se ei ole. Meidän on puolustettava sitä ja suojeltava sitä. Joka ikisen meistä, hän lausui.

"Joka ikisen" on suojeltava demokratiaa

Bidenin tavoitteena on kannustaa demokraattipuoluetta marraskuun välivaalien alla. Hän piti puheensa lähellä rakennusta, jossa Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus ja perustuslaki hyväksyttiin yli kaksi vuosisataa sitten. Pennsylvania on perinteisesti ollut merkittävä taistelutanner ja vaa'ankieliosavaltio Yhdysvaltain politiikassa, ja sen rooli voi olla ratkaiseva myös välivaaleissa.

Bidenilla on tosin viime aikoina mennyt mukavasti, kun inflaatio on hidastunut, hänelle tärkeitä uudistuksia on mennyt läpi kongressissa ja Trumpiin kohdistuu erinäisiä rikostutkintoja. Demokraateilla on siis mahdollisesti toivoa pitää valtansa edustajainhuoneessa ja säilyttää enemmistönsä senaatissa tai jopa vahvistaa sitä.