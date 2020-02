Trump hehkutti antaumuksella saavutuksiaan linjapuheessa – kieltäytyi kättelemästä vastapuolueen puhemiestä: Nancy Pelosi repi puhepaperit kahtia

Vuoden tärkeimpiä puheita

Vuosittainen State of the Union -puhe on presidentille yksi vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista. Puhe televisioidaan suorana, ja sitä ovat paikan päällä kongressissa kuuntelemassa edustajainhuone ja senaatti sekä muitakin Yhdysvaltain hallinnon keskeisiä henkilöitä.