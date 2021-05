Presidentti Biden kertoi Netanjahulle tukevansa tulitaukoa

Maanantain tietojen mukaan sotatoimissa on kuollut yli 200 ihmistä, joista lähes kaikki ovat Gazan kaistan palestiinalaisia. Israelilaisen Haaretz-sanomalehden maanantai-illan tietojen mukaan kuolleita oli Gazassa ainakin 198 ja Israelissa 10.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHAn mukaan kodeistaan paenneiden ihmisten määrä on kasvanut tuoreimpien sotatoimien seurauksena. Järjestön mukaan nyt yhteensä yli 42 000 ihmistä on etsinyt suojaa YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ylläpitämästä 50 koulusta Gazassa.

Israelin asevoimat on tehnyt ilmaiskuja Gazan kaistalle, ja Hamas on ampunut raketteja Israeliin. Iskuillaan Israel on tuhonnut muun muassa useiden medioiden käyttämän tornitalon Gazassa. Sunnuntain iskuissa Israel vaurioitti Lääkärit ilman rajoja -järjestön klinikkaa.