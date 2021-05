Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pommitukset ja raketti-iskut jatkuivat lauantain puolella

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Israel on jatkanut lauantain puolella Gazan pommituksia ilmaiskuin ja tykistökeskityksin. Samaan aikaan Hamasin kerrotaan ampuneen raketteja Israelin suuntaan, osuen muun muassa Ashdodin kaupunkiin. Ashdodiin osunut raketti osui Times of Israelin mukaan polttoainevarastoon ja lähetti taivaalle valtavan tulipallon.

Gazan kaistalle tehdyissä iskuissa on kuollut tähän mennessä jo ainakin 126 ihmistä, joista 31 on lapsia, kertoo Palestiinan terveysministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Al-Jazeera puolestaan kertoo Gazassa kuolleen jo 137 palestiinalaista, joista 36 on lapsia.