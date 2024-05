Maahyökkäystä Rafahiin ei suvaita, sanoo YK:n pääsihteeri

Israel on sanonut valmistelevansa ilmaiskuilla maaoperaatiota.

Israel suhtautuu kielteisesti ehdotelmaan

Israelilaismedian mukaan Israelin hallitus ei olisi hyväksymässä ehdotusta, kertoi muun muassa qatarilaismedia al-Jazeera. Maan sotakabinetti päätti kuitenkin lähettää delegaation tapaamaan välittäjiä. Lausunnossaan se kuitenkin sanoi, että Hamasin hyväksymä ehdotus on kaukana Israelin vaatimuksista.

Taistelut Gazassa ovat jatkuneet lähes seitsemän kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa yli 34 700 ihmistä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia. YK:n mukaan yli 70 prosenttia Gazan asuinkäytössä olevista rakennuksista on tuhoutunut.