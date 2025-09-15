Washington Capitals on hyllyttänyt valmentajansa Mitch Loven, joka on parhaillaan jääkiekkoliiga NHL:n tutkinnan kohteena.
Loven, 41, valmennusura on ollut lupaavassa nosteessa. Viimeiset kaksi kautta kanadalainen on toiminut Washington Capitalsin apuvalmentajana. Kesällä Love oli ESPN:n mukaan yksi päävalmentajaehdokkaista muun muassa Pittsburgh Penguinsin ja Boston Bruinsin peräsimeen.
Samalla NHL sai kirjeen, jossa esitettiin kovia syytöksiä Lovea vastaan. Tämän seurauksena uusia päävalmentajia kartoittaneet seurat jättivät Loven pois laskuista. Dan Muse otti ohjat Pittsburgh Penguinsissa ja Marco Sturm Boston Bruinsissa.
Washington Postin ja ESPN:n mukaan Lovea kohtaan esitetyt syytökset NHL:n saamassa kirjeessä koskevat hänen henkilökohtaista käyttäytymistään. Syytökset ovat ajalta ennen hänen Washington-pestinsä alkua. NHL:n meneillään oleva tutkinta käynnistyi tänä kesänä.
Nyt Love on suljettu toistaiseksi pois Washington Capitalsin toiminnasta. Capitalsin mukaan Love jää "joukkueen määräämälle lomalle."
– Emme aio kommentoida asiaa enempää ennen kuin tutkinta on saatu päätökseen, seura kommentoi X:ssä.
NHL:n tutkinnalle tai Loven paluulle ei ole annettu minkäänlaista aikataulua.
Spencer Carbery on toiminut Capitalsin päävalmentajana viimeiset kolme kautta. Carbery, 43, valittiin kesäkuussa NHL:n vuoden parhaaksi valmentajaksi.
Washington Capitals pelaa sunnuntaina kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa Boston Bruinsia vastaan.