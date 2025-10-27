Mitch Love on saanut potkut Washington Capitalsista. Seura ilmoitti päätöksestään sunnuntaina, kun NHL:n tutkinta valmentajan henkilökohtaisesta käyttäytymisestä oli saatu päätökseen.
Lue myös: Mikko Rantanen: Kova putki katki NHL:ssä
Love hyllytettiin seuran toiminnasta syyskuun puolivälissä. Capitals jäi tuolloin odottamaan liigan johtamaa tutkimusta apuvalmentajaan kohdistuvista väitteistä, jotka liittyvät hänen henkilökohtaiseen käytökseensä.
Mediatietojen mukaan Lovea syytetään perheväkivallasta. Sunnuntaina NHL-seura ilmoitti, ettei se aio jatkaa yhteistyötään Loven kanssa.
– Mitch Love on vapautettu apuvalmentajan tehtävistään välittömästi, Capitals ilmoitti lausunnossaan.
– Päätös perustuu NHL:n johtaman tutkimuksen tuloksiin, joka koski aiempia syytöksiä. Organisaatio on sitoutunut ylläpitämään korkeimpia mahdollisia käytös- ja vastuullisuusstandardeja.