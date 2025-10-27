Juuri nyt Avaa

– Päätös perustuu NHL:n johtaman tutkimuksen tuloksiin, joka koski aiempia syytöksiä. Organisaatio on sitoutunut ylläpitämään korkeimpia mahdollisia käytös- ja vastuullisuusstandardeja.

Mediatietojen mukaan Lovea syytetään perheväkivallasta. Sunnuntaina NHL-seura ilmoitti, ettei se aio jatkaa yhteistyötään Loven kanssa.

Mitch Love on vapautettu tehtävästään Washington Capitalsin penkin takana.

Capitalsin päävalmentaja Spencer Carberyn apuna toiminut Love oli kuuma nimi valmentajamarkkinoilla viime kauden jälkeen, jolloin lähes kolmasosa NHL:stä etsi uutta päävalmentajaa.

41-vuotias Love kävi haastatteluissa muutaman joukkueen kanssa, ja hänen uskottiin olevan kärkiehdokkaiden joukossa etenkin Boston Bruinsin ja Pittsburgh Penguinsin peräsimeen.