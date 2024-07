Potkuhuhuissa vellovan F1-tähden kohtalonpäivä käsillä – Red Bull -pomolta suora paljastus: "Keskustelemme maanantaina"

Red Bullin kausi on ollut kaksijakoinen. Max Verstappen ja Sergio Perez aloittivat kauden vakuuttavasti, mutta kauden edetessä Perezin suoritukset ovat romahtaneet karmivalla tavalla. Verstappenkaan ei ole enää ajanut voitosta voittoon, sillä McLaren, Mercedes ja Ferrari ovat kuroneet Red Bullin etumatkan kiinni.

– Sergio tietää, että valmistajien MM-taistoa ajatellen molempien autojen on oltava McLarenien edellä, jos vain mahdollista. Viime kisoissa näin ei ole ollut. Tavoite on voittaa sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruudet. Keskustelemme maanantaina siitä, mikä on paras tapa saavuttaa se, Marko totesi Autosportin mukaan ennen Belgian osakilpailua.