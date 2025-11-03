Hallinto-oikeus katsoi, että Postilla oli peruste henkilötietojen käsittelylle Omaposti-viestilaatikossa, minkä vuoksi seuraamusmaksu oli annettu.
Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Postille määrätyn 2,4 miljoonan euron seuraamusmaksun Omaposti-palveluun liittyvistä tietosuojapuutteista.
Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun Postille viime vuonna tietosuojasäännösten vastaisesta käytännöstä Omaposti-palvelussa.
Posti oli luonut asiakkaille automaattisesti sähköisen Omaposti-postilaatikon ilman erillistä pyyntöä.
Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että Postilla oli peruste henkilötietojen käsittelylle Omaposti-viestilaatikossa.
Maksu kumottiin, huomautus säilyi
Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei henkilötietojen käsittelylle Omaposti-laatikossa ollut lainmukaista käsittelyperustetta. Kyse ei sen mukaan ollut henkilötietojen käsittelystä sopimuksen perusteella, koska asiakkaan pyytämä palvelu olisi voitu toteuttaa ilman automaattista sähköisen postilaatikon luomista.
Hallinto-oikeuden mukaan yhtiöllä on kuitenkin oikeus paketoida sähköiset palvelunsa kokonaisuudeksi siitä huolimatta, että kaikki palvelun käyttäjät eivät välttämättä halua nimenomaan Omaposti-viestilaatikkoa käyttöönsä.