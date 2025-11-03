Juuri nyt Avaa

Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei henkilötietojen käsittelylle Omaposti-laatikossa ollut lainmukaista käsittelyperustetta. Kyse ei sen mukaan ollut henkilötietojen käsittelystä sopimuksen perusteella, koska asiakkaan pyytämä palvelu olisi voitu toteuttaa ilman automaattista sähköisen postilaatikon luomista.

Posti oli luonut asiakkaille automaattisesti sähköisen Omaposti-postilaatikon ilman erillistä pyyntöä.

Hallinto-oikeus säilytti kuitenkin tietosuojavaltuutetun Postille antaman huomautuksen ja määräyksen henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavaltuutetun mukaan Omaposti-laatikon avaamiseen ja käyttöönottoon liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ei ollut kerrottu asiakkaille riittävän selvästi. Valtuutettu antoi Postille huomautuksen ja määräyksen saattaa käsittelytoimet yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.