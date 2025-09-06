Kymmenet postit keskeyttäneet lähetykset Yhdysvaltoihin

88 postiyritystä ympäri maailmaa on keskeyttänyt joko osin tai kokonaan lähetysten toimittamisen Yhdysvaltoihin, kerrotaan Maailman postiliitosta.
Postiliikenne Yhdysvaltoihin väheni yli 80 prosentilla sen jälkeen kun Yhdysvallat määräsi uudet tullit.
Yhdysvallat lopetti elokuun lopussa ulkomailta tulevien pienten, alle 800 dollarin arvoisten pakettien tullivapauden.
Maailman postiliiton (UPU) mukaan postioperaattorit ovat ilmoittaneet jatkavansa keskeytystä, kunnes jonkinlainen ratkaisu saadaan aikaiseksi. Liitto pyrkii kehittämään nopeasti uuden teknisen ratkaisun, joka auttaa saamaan postin jälleen kulkemaan Yhdysvaltoihin.
Maailman postiliitto on YK:n alainen järjestö, johon kuuluu lähes 200 valtiota.
Yhdysvaltain päätöksellä on ollut vaikutuksia myös Suomessa. Posti lopetti jo elokuussa lähetysten toimittamisen Yhdysvaltoihin tullivapauden päättymisen seurauksena.
Eri maiden postiyrityksillä ei Postin mukaan ole käytössään järjestelmiä vaadittujen tullimaksujen keräämiseen.